Chiofalo dice la sua sul GFVip | “Io per l’ufficio casting sono un’istituzione!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 settembre 2022) Francescopoche ore fa ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui parla del Grande Fratello Vip. “Perdel Grande Fratello Vipuna vera e propria istituzione, cioè conto una cifra. Praticamentein collaborazione condel! Qualsiasi fidanzata che ho, nella ragione in cui si lascia con me, lei entra immediatamente nel cast, è come un contratto non scritto quando si fidanzano con me. Capito? Infatti, la mia attuale fidanzata Drusilla Gucci, nella ragione in cui entro quest’anno si lascia con me, a settembre entra al Grande Fratello Vip. O, perché no, anche durante quest’anno può entrare in corsa e diventare una concorrente. Voglio farvi capire meglio, una ragazza ha più possibilità di ...