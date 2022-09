Calciatore aggredito nel parcheggio dello stadio | colpo di scena dalle indagini

(Di giovedì 29 settembre 2022) Episodio da condannare nel mondo del calcio, unè stato arrestato in seguito da un’aggressione nei confronti di un avversario, al termine della partita. La storia arriva direttamente dall’Inghilterra, in occasione della sfida tra l’Oldham Athletic e il Chesterfield e valida per il campionato di National League, ovvero la quinta serie inglese. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0 e un, Hallam Hope, è stato vittima di una brutale aggressione nel. Ilha riportato ferito molto gravi. Nelle ultime ore è arrivato undi, è stato arrestato unavversario, del Chesterfield. Nel comunicato della polizia di Greater Manchester è stato specificato che “un uomo ...

ilmattino.it

... l'aggressione quasi un anno fa Il quinto uomo che haHamraoui è stato arrestato martedì ... che ha portato al divorzio dell'ex. Non sarebbe però questo il motivo dell'aggressione ...e picchiato insieme a un operatore mentre registravano un servizio per il programma di ... Il suo passato è da, anche se ha poi deciso di abbandonare quella carriera per dedicarsi ad ... Aggressione al calciatore Micovschi: revocato l'obbligo di dimora ai tre tifosi Simone Ceri, ultras ed ex dirigente del Grosseto, in “carriera” ha rimediato quattro daspo da tifoso e uno da socio di minoranza ...Ha confessato uno degli aggressori di Hamraoui, giocatrice del Psg presa di mira dalla compagna di squadra Diallo: cosa è successo ...