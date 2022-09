Bagno di sangue | ora dove siete? Rampini sbotta | chi umilia in diretta tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Vladimir Putin minaccia ancora. Il presidente russo ha dichiarato all'Occidente: "Volete undi". Una frase non sfuggita a Federico, ospite di Stasera Italia nella puntata in onda giovedì 29 settembre. Qui, ai microfoni di Barbara Palombelli su Rete 4, il giornalista ha dato una sua versione dei fatti: "Questo è un altro dei tanti segnali di difficoltà di Putin". Perinfatti lo zar deve fare i conti sul campo: "Il morale è molto basso, come si vede nelle intercettazioni". Poichiede di poter dire una cattiveria ai "sedicenti pacifisti italiani": "sono? Sono pronti a scendere in piazza solo contro l'America e la Nato? Masono quando Putin minaccia l'uso dell'arma nucleare?". L'avvertimento dell'ex ...