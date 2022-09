ATP Seoul 2022: Ruud e Norrie accedono ai quarti di finale. Bene Brooksby (Di giovedì 29 settembre 2022) È terminata poco fa un’altra giornata dell’ATP 250 di Seoul. Sul cemento coreano si sono disputati oggi i restanti incontri valevoli per gli ottavi di finale e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano ai quarti di finale Casper Ruud e Cameron Norrie. Il norvegese (testa di serie n.1) elimina il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-2 3-6 6-3, mentre il britannico (n.2 del seeding) sconfigge il giapponese Kaichi Uchida con un doppio 6-2. Bene anche Jenson Brooksby: lo statunitense (n.8 del torneo) batte per 6-3 6-4 il padrone di casa Soonwoo Kwon e ora si giocherà con Norrie un posto in semifinale. Negli altri incontri di giornata il giapponese Yoshihito Nishioka ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) È terminata poco fa un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento coreano si sono disputati oggi i restanti incontri valevoli per gli ottavi die le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano aidiCaspere Cameron. Il norvegese (testa di serie n.1) elimina il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-2 3-6 6-3, mentre il britannico (n.2 del seeding) sconfigge il giapponese Kaichi Uchida con un doppio 6-2.anche Jenson: lo statunitense (n.8 del torneo) batte per 6-3 6-4 il padrone di casa Soonwoo Kwon e ora si giocherà conun posto in semi. Negli altri incontri di giornata il giapponese Yoshihito Nishioka ...

Seoul_ItalyBTS : #Instagram ?? storia IG di wta_atp_koreaopentennis in cui compare #JIN (@BTS_twt) - 290922 * sembrerebbe sia andato… - sportface2016 : #AtpSeoul, gli orari e l'ordine di gioco di venerdì 30 settembre - livetennisit : ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sinner e Sonego a Sofia… - Ubitennis : ATP Seoul: Shapovalov sul velluto. Buone prestazioni anche per Daniel e Albot - Ilsuperbo89 : Il modo in cui in questa foto Lorenzo #Musetti somiglia a Mattia #Bellucci è impressionante ?? I miei tesori. -