Assegno unico figli, dal 2023 importo più alto. Sarà adeguato al tasso di inflazione (Di giovedì 29 settembre 2022) Dal 1 gennaio 2023 rinnovo automatico della prestazione per chi presenta l'Isee. Già aumentati gli importi degli assegni destinati a famiglie con disabili ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 settembre 2022) Dal 1 gennaiorinnovo automatico della prestazione per chi presenta l'Isee. Già aumentati gli importi degli assegni destinati a famiglie con disabili ...

Luca_Scaro : @GiorgiaMeloni Attendo aumento assegno unico familiare come promesso - Abner_9_ : RT @MraCnz: Non è che per caso oltre ad abolire il #RdC sta rincoglionita abolisce anche l'assegno unico perché l'hanno fatto quelli del @M… - qn_lanazione : Dal 1 gennaio 2023 rinnovo automatico della prestazione per chi presenta l'Isee. Già aumentati gli importi degli as… - Marabig12 : @laura_ceruti A 46 anni con 6 figli chi glielo fa fare andare a lavorare se percepisce il reddito di divananza? Pre… - ricciottil : RT @MraCnz: Non è che per caso oltre ad abolire il #RdC sta rincoglionita abolisce anche l'assegno unico perché l'hanno fatto quelli del @M… -