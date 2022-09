Wta Parma 2022, Sakkari ai quarti di finale: “Livello femminile è alto, giornalisti rispettino ogni giocatrice” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Maria Sakkari ha parlato in conferenza stampa al termine del match del Wta 250 di Parma, che ha visto la greca guadagnare l’accesso ai quarti di finale del torneo emiliano grazia alla vittoria in tre set sull’olandese Rus. Un risultato che l’ellenica ha dovuto decisamente guadagnarsi sul campo: “E’ stata una partita difficile, soprattutto in questa fase della stagione dove incontro giocatrici forti che giocano bene sulla terra disputando tanti tornei su questa superficie – ha spiegato – E’ stato importante non aver mollato, sono stata una combattente. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, sia oggi che l’altro giorno ho perso il primo set ma sapevo che avrei avuto le mie occasioni restando in partita.” WTA Parma 2022: IL TABELLONE DEL TORNEO Nel pubblico anche due spettatori ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mariaha parlato in conferenza stampa al termine del match del Wta 250 di, che ha visto la greca guadagnare l’accesso aididel torneo emiliano grazia alla vittoria in tre set sull’olandese Rus. Un risultato che l’ellenica ha dovuto decisamente guadagnarsi sul campo: “E’ stata una partita difficile, soprattutto in questa fase della stagione dove incontro giocatrici forti che giocano bene sulla terra disputando tanti tornei su questa superficie – ha spiegato – E’ stato importante non aver mollato, sono stata una combattente. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, sia oggi che l’altro giorno ho perso il primo set ma sapevo che avrei avuto le mie occasioni restando in partita.” WTA: IL TABELLONE DEL TORNEO Nel pubblico anche due spettatori ...

