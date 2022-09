Trionfo del Cdx, Parenzo è un radical chic disperato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Siamo solo al secondo giorno della “Grande Sconfitta” e quelli che tecnicamente si chiamano rosicamenti non accennano a diminuire. Anzi, i tartinati non riescono ad accettare la nuova realtà e cioè la clamorosa sconfitta del centro – sinistra. Si sono ritirati tutti a consesso negli atticoni romani e milanesi dopo aver fatto una abbondante scorta di Malox che li accompagna e li rassicura in questa lenta ma inevitabile presa di coscienza della sconfitta. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 28 settembre 2022) Siamo solo al secondo giorno della “Grande Sconfitta” e quelli che tecnicamente si chiamano rosicamenti non accennano a diminuire. Anzi, i tartinati non riescono ad accettare la nuova realtà e cioè la clamorosa sconfitta del centro – sinistra. Si sono ritirati tutti a consesso negli atticoni romani e milanesi dopo aver fatto una abbondante scorta di Malox che li accompagna e li rassicura in questa lenta ma inevitabile presa di coscienza della sconfitta. Segui su affaritaliani.it

NicolaPorro : Vip, intellettuali e artisti: in tanti rosicano per la vittoria della Meloni e del centrodestra. Un imperdibile… - AntoVitiello : Per celebrare il titolo di Campione d’Italia vinto da AC #Milan al termine della stagione 2021/22, il Club è lieto… - rickysamp69 : RT @rtl1025: ?? Per festeggiare il trionfo, @GiorgiaMeloni ha cantato la canzone “A mano a mano” del grande @RinoGaetano_. Ma alla famiglia… - rtl1025 : ?? Per festeggiare il trionfo, @GiorgiaMeloni ha cantato la canzone “A mano a mano” del grande @RinoGaetano_. Ma all… - BolettiMassimo : RT @Libero_official: Secondo 'Domani', la ragione del flop del #Pd e della sinistra sta nei collegi: troppo allargati e con troppi elettori… -