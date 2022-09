Rc Auto - I premi sono in leggero calo (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazione, ha divulgato il proprio bollettino statistico periodico, relativo al secondo trimestre del 2022, ricco di spunti d'interesse. Dall'analisi dei dati, infatti, emerge per esempio che il prezzo medio effettivo dei contratti per la RC Auto è di 353 euro, in flessione del 2,1% su base annua, ma ben del 27,7% se lo si confronta con quello del 2014; la metà degli assicurati, poi, paga meno di 316 euro e per una quota del 10% l'esborso è inferiore a 186 euro. Diminuiscono, inoltre, le differenze territoriali: lo scarto tra le province di Napoli, notoriamente la città più costosa dal punto di vista assicurativo, e quella di Aosta è di 250 euro, in calo del 48%. Dirette convenienti. A crescere, sia pur lievemente, è invece il tasso di penetrazione delle scatole nere, arrivato al 21,2% del totale; il 14,4% ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazione, ha divulgato il proprio bollettino statistico periodico, relativo al secondo trimestre del 2022, ricco di spunti d'interesse. Dall'analisi dei dati, infatti, emerge per esempio che il prezzo medio effettivo dei contratti per la RCè di 353 euro, in flessione del 2,1% su base annua, ma ben del 27,7% se lo si confronta con quello del 2014; la metà degli assicurati, poi, paga meno di 316 euro e per una quota del 10% l'esborso è inferiore a 186 euro. Diminuiscono, inoltre, le differenze territoriali: lo scarto tra le province di Napoli, notoriamente la città più costosa dal punto di vista assicurativo, e quella di Aosta è di 250 euro, indel 48%. Dirette convenienti. A crescere, sia pur lievemente, è invece il tasso di penetrazione delle scatole nere, arrivato al 21,2% del totale; il 14,4% ...

