Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti a Sofia? +2 con i quarti, ma occhio a Rune. Le proiezioni di classifica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi, mercoledì 28 settembre, si sono disputati i primi ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 di Sofia 2022 di tennis: successo dell’azzurro Lorenzo Musetti, che virtualmente guadagna due posizioni nel ranking. L’azzurro ha ottenuto oggi 45 punti per la classifica ATP ed al momento nel ranking virtuale Lorenzo Musetti è già salito al 28° posto rispetto al 30° di lunedì scorso, ma bisogna fare attenzione al danese Holger Rune, allo statunitense Maxime Cressy ed al neerlandese Botic van de Zandschulp, che potrebbero scavalcarlo nei prossimi giorni. proiezioni classifica ATP Lorenzo Musetti 3 OTTOBRE Ranking lunedì 26 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi, mercoledì 28 settembre, si sono disputati i primi ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 di2022 di tennis: successo dell’azzurro, che virtualmenteduenel ranking. L’azzurro ha ottenuto oggi 45 punti per laATP ed al momento nel ranking virtualeè già salito al 28° posto rispetto al 30° di lunedì scorso, ma bisogna fare attenzione al danese Holger, allo statunitense Maxime Cressy ed al neerlandese Botic van de Zandschulp, che potrebbero scavalcarlo nei prossimi giorni.ATP3 OTTOBRE Ranking lunedì 26 ...

