“Purtroppo è morto”. Antonella Clerici in lacrime: per lei tristezza e dolore (Di mercoledì 28 settembre 2022) Antonella Clerici ha sfiorato le lacrime a È sempre mezzogiorno nella puntata di mercoledì 28 settembre. Ha dovuto soffermarsi su una persona, che Purtroppo è morta nelle scorse ore generando un dolore immenso nel pubblico e quindi a milioni di italiani. Lei ha ammesso di aver avuto anche un legame professionale molto importante e che non potrà quindi mai dimenticarlo. Parole le sue che hanno commosso tutti i telespettatori della Rai, che non riescono ancora a credere che sia successo davvero. Nella scorsa puntata, invece, Antonella Clerici prima di scoppiare quasi in lacrime a È sempre mezzogiorno era rimasta molto sorpresa per un gesto di un telespettatore: “Questa è la prima volta che mi capita, chiederemo di poter devolvere la cifra in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha sfiorato lea È sempre mezzogiorno nella puntata di mercoledì 28 settembre. Ha dovuto soffermarsi su una persona, cheè morta nelle scorse ore generando unimmenso nel pubblico e quindi a milioni di italiani. Lei ha ammesso di aver avuto anche un legame professionale molto importante e che non potrà quindi mai dimenticarlo. Parole le sue che hanno commosso tutti i telespettatori della Rai, che non riescono ancora a credere che sia successo davvero. Nella scorsa puntata, invece,prima di scoppiare quasi ina È sempre mezzogiorno era rimasta molto sorpresa per un gesto di un telespettatore: “Questa è la prima volta che mi capita, chiederemo di poter devolvere la cifra in ...

NeededAmmo : El Clasico Purtroppo @PekkatohR6 è morto mid game. Sono stato in entrambi i lati di una situazione come questa. Ma… - GaiaSono : @AdalucDe Già,morto,ma non dentro i salotti purtroppo.Non si rendono conto che sono fuori dal mondo. - MarcoMrcppo : @frittura_mista 1969 (l'anno in cui è morto mio padre di 47 anni) ?? per non fare gli sbagli ho purtroppo ho commesso ! - Nessunc : @QPeriscopica @PBerizzi Lo stesso morto di vecchiaia a casa sua ed in possesso dei suoi beni. Il macellaio del Fezz… - AntonioGatti19 : 'Meglio comunista che fascista'. Fratoianni sbotta contro La Russa . Purtroppo per lui il fascismo è morto e non go… -