Perchè Jannik Sinner ha perso virtualmente due posizioni nel ranking ATP: la situazione a Sofia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il torneo ATP Sofia 2022 di tennis domani vedrà l’esordio direttamente al secondo turno di Jannik Sinner: l’azzurro al momento nel ranking virtuale è 12°, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 26 settembre era decimo. Sinner infatti lunedì prossimo scarterà i 250 punti della vittoria in Bulgaria dello scorso anno. L’azzurro nel ranking è ora a quota 2950, a -105 dallo statunitense Taylor Fritz, 11° con 3055, ed a -225 dal polacco Hubert Hurkacz, attualmente al decimo posto con 3175. Per scavalcare il polacco e tornare in top 10 Sinner deve vincere il torneo, sperando che Fritz non faccia lo stesso a Seul. ranking ATP LIVE 1 Carlos Alcaraz 6740 2 Rafael Nadal 5810 3 Casper Ruud 5645 4 Daniil Medvedev 5065 5 Alexander Zverev 5040 6 Stefanos ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il torneo ATP2022 di tennis domani vedrà l’esordio direttamente al secondo turno di: l’azzurro al momento nelvirtuale è 12°, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 26 settembre era decimo.infatti lunedì prossimo scarterà i 250 punti della vittoria in Bulgaria dello scorso anno. L’azzurro nelè ora a quota 2950, a -105 dallo statunitense Taylor Fritz, 11° con 3055, ed a -225 dal polacco Hubert Hurkacz, attualmente al decimo posto con 3175. Per scavalcare il polacco e tornare in top 10deve vincere il torneo, sperando che Fritz non faccia lo stesso a Seul.ATP LIVE 1 Carlos Alcaraz 6740 2 Rafael Nadal 5810 3 Casper Ruud 5645 4 Daniil Medvedev 5065 5 Alexander Zverev 5040 6 Stefanos ...

awwlouis__ : @dmncr_ direi così sul momento jannik, ma semplicemente perchè è quello che seguo di più - nicolet61270420 : @jannik_of Jannik … che dire! tu sei per noi il numero 1 un talento incredibile e giochi del tennis incredibile … p… - jannik_of : PER FORTUNA CHE MAMMA È RIMASTA LÌ ED È MOLTO SPIGLIATA perché quando se ne stava andando la tipa vicino a lui gli… - jannik_of : per non rovinare la tela nella valigia però non ci sono riuscita perché la security continuava a dire 'NO,NO' PERÒ… - jannik_of : la frase tradotta in bulgaro: 'ci piacerebbe entrare perché c'è Jannik Sinner all'uscita D1' ad un tipo delle secur… -

Sinner e la volata di fine stagione: numeri e scenari Assodato l'amore (ricambiato) per l'evento di Sofia, Jannik nel 2021 proseguì la sua corsa vincendo pure ad Anversa. Un cammino da big che tuttavia si fermò nel momento cruciale, il Masters 1000 di ... Attesa per il 17° Trofeo Perrel - FAIP Insomma, una moltitudine di giocatori pronti a rinnovare la tradizione e raccogliere un'eredità che in tempi recenti ha visto trionfare al PalaIntred giocatori come Matteo Berrettini e Jannik Sinner. ... OA Sport Assodato l'amore (ricambiato) per l'evento di Sofia,nel 2021 proseguì la sua corsa vincendo pure ad Anversa. Un cammino da big che tuttavia si fermò nel momento cruciale, il Masters 1000 di ...Insomma, una moltitudine di giocatori pronti a rinnovare la tradizione e raccogliere un'eredità che in tempi recenti ha visto trionfare al PalaIntred giocatori come Matteo Berrettini eSinner. ... Perchè Jannik Sinner ha perso virtualmente due posizioni nel ranking ATP: la situazione a Sofia