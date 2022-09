Paolini-Cocciaretto in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Parma 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto si sfideranno negli ottavi di finale del torneo Wta 250 di Parma 2022 (terra rossa). Tra le due si tratta del primo scontro diretto a livello di circuito maggiore. La toscana ha esordito sconfiggendo in rimonta la forte tedesca Jule Niemeier, una delle giocatrici più in forma nelle ultime settimane. La marchigiana, invece, è passata in due set contro l’ostica spagnola Nuria Parrizas Diaz, avversaria sempre da prendere con le pinze sulle superfici molto lente. Come ogni derby, la partita non presenta una chiara favorita. Le quote dei bookmakers, non a caso, sono in perfetto equilibrio. Le due si conoscono alla perfezione essendo amiche e compagne in Nazionale ed entrambe hanno nella terra battuta la superficie che maggiormente mette in risalto le proprie caratteristiche. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Jasmineed Elisabettasi sfideranno negli ottavi di finale del torneo Wta 250 di(terra rossa). Tra le due si tratta del primo scontro diretto a livello di circuito maggiore. La toscana ha esordito sconfiggendo in rimonta la forte tedesca Jule Niemeier, una delle giocatrici più in forma nelle ultime settimane. La marchigiana, invece, è passata in due set contro l’ostica spagnola Nuria Parrizas Diaz, avversaria sempre da prendere con le pinze sulle superfici molto lente. Come ogni derby, la partita non presenta una chiara favorita. Le quote dei bookmakers, non a caso, sono in perfetto equilibrio. Le due si conoscono alla perfezione essendo amiche e compagne in Nazionale ed entrambe hanno nella terra battuta la superficie che maggiormente mette in risalto le proprie caratteristiche. ...

SuperTennisTv : ???? #ParmaLadiesOpen Jasmine #Paolini raggiunge Cocciaretto al 2° turno superando in rimonta Niemeier 5-7 6-4 6-2… - 90Juventino : RT @SuperTennisTv: ???? #ParmaLadiesOpen Jasmine #Paolini raggiunge Cocciaretto al 2° turno superando in rimonta Niemeier 5-7 6-4 6-2 #tenn… - livetennisit : Da Parma: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Paoletti da sogno, prima vittoria nel circuito WTA.… - TennisWorldit : Wta Parma - Derby Cocciaretto-Paolini al 2° turno. Prima storica volta per Paoletti: Si chiude con tre vittorie e d… - sportface2016 : #WtaParma, programma e orari di mercoledì #28settembre -