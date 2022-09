“Nord Stream sabotato dagli Usa”: perché qualcuno dice che è colpa di Biden (Di mercoledì 28 settembre 2022) Continuano ad essere centrali, nella discussione geopolitica internazionale, le tre fughe di gas che hanno colpito Nord Stream 1 e 2, lunedì scorso, in Svezia e Danimarca. Fin da subito, l’ipotesi più accreditata è stata quella di un vero e proprio attacco premeditato, di un sabotaggio nei confronti dell’Europa, già fortemente provata dalla crisi energetica di questi ultimi mesi. Il caso Nord Stream Lo scoop, ripreso ieri dal sito nicolaporro.it, è stato lanciato dal quotidiano tedesco Tagesspiegel, il quale, basandosi su rilevazioni top secret di alcune fonti del governo federale, ha presentato, per primo, la pista dell’attacco doloso. Riassumendo, le ipotesi potrebbero essere due: o si tratta di un’azione delle forze ucraine, volta ad interrompere definitivamente i rapporti economici tra Mosca e Bruxelles; oppure, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Continuano ad essere centrali, nella discussione geopolitica internazionale, le tre fughe di gas che hanno colpito1 e 2, lunedì scorso, in Svezia e Danimarca. Fin da subito, l’ipotesi più accreditata è stata quella di un vero e proprio attacco premeditato, di un sabotaggio nei confronti dell’Europa, già fortemente provata dalla crisi energetica di questi ultimi mesi. Il casoLo scoop, ripreso ieri dal sito nicolaporro.it, è stato lanciato dal quotidiano tedesco Tagesspiegel, il quale, basandosi su rilevazioni top secret di alcune fonti del governo federale, ha presentato, per primo, la pista dell’attacco doloso. Riassumendo, le ipotesi potrebbero essere due: o si tratta di un’azione delle forze ucraine, volta ad interrompere definitivamente i rapporti economici tra Mosca e Bruxelles; oppure, ...

