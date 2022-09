Morti sul lavoro | un operaio incastrato in un macchinario e un altro precipita da un tetto

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Due operai sonosula distanza di poche ore. Il primo decesso è avvenuto nella mattinata di mercoledì a Notaresco, nel Teramano. Un lavoratore di una ditta esterna, impegnata nella bonifica dell’amianto, èto daldello stabilimento Ecotel di Guardia Vomano, una frazione del paese abruzzese. L’uomo, originario di Basciano, aveva 52 anni. L’incidente è avvenuto verso le 9: l’sulha perso l’equilibrio cadendo per una decina di metri. In condizioni disperate è stato trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo dov’è morto poco dopo. Nel pomeriggio, il secondo incidente sul, questa volta in Piemonte. A perdere la vita è stato undi 57 anni, impegnato in un’azienda di stampaggi industriali a Candiolo, in ...

