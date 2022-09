Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrerà Sassuolo-Salernitana (Di mercoledì 28 settembre 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna ad arbitrare una partita in Serie A: dirigerà Sassuolo-Salernitana Prima storica direzione arbitrale femminile nella storia della Serie A. Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà infatti la sua prima partita in Serie A. La gara in questione sarà Sassuolo-Salernitana in programma domenica 2 ottobre: in questa stagione il fischietto della sezione di Livorno aveva già arbitrato in Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)sarà il primo arbitro donna ad arbitrare una partita in Serie A: dirigeràPrima storica direzione arbitrale femminile nella storia della Serie A.dirigerà infatti la sua prima partita in Serie A. La gara in questione saràin programma domenica 2 ottobre: in questa stagione il fischietto della sezione di Livorno aveva già arbitrato in Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

