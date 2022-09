Le Nike di Kipchoge ti fanno guadagnare 3 secondi a chilometro

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ledisono ormai sulla bocca di tutti gli appassionati di atletica. Il keniota, trentasettenne, le ha utilizzate per correre e stravincere la maratona di Berlino, abbassando anche il record del mondo. La notizia nella notizia, però, è che il nuovo primato non è di pochiin meno rispetto al precedente, ma di ben mezzo minuto! Come ha fattoa migliorarsi così tanto nonostante gli anni che passano inesorabilmente anche per lui? La risposta sembra essere (anche) nelle sue scarpe, un modello diche pare regali prestazioni incredibili., oro olimpico a Rio nel 2016 e a Tokyo 2020 ha impiegato appena 2 ore, 1 minuto e 9per completare i mitici 42 chilometri e 195 metri, la distanza standard di ogni maratona. Teatro ...

