La Lega perde consensi ma il vertice federale rinnova la “piena fiducia a Salvini”

Milano – "La Lega potrà recuperare il consenso grazie ai risultati che otterrà nel governo di centrodestra – e Matteo Salvini avrà un ruolo fondamentale – ripartendo anche dall'ascolto del territorio e dalla valorizzazione dei tanti amministratori a partire dai governatori". E' lo scenario che la Lega descrive al termine del consiglio federale lasciato dal segretario senza rilasciare dichiarazioni. L'incontro "durato quasi 4 ore in via Bellerio a Milano, ha confermato piena fiducia a Salvini: oltre all'analisi del voto, è stata ribadita la necessità di continuare la stagione dei congressi per rinnovare tutte le cariche a cominciare dai segretari cittadini: quello provinciali saranno celebrati entro dicembre e immediatamente a seguire si faranno i ...

