(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nostro direttore lo scrive da tempo: l'auto elettrica, con i suoisempre più elevati, rischia di precludere l'accesso allaa un crescente numero di consumatori. Ora l'allarme, spesso al centroaffermazioni di importanti esponenti del settore come l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, lo rilancia anche una tra le società di ricerche in campo automobilistico più autorevoli, la, in un report dedicato alla maggior sfida affrontata dall'industriaquattro ruote: abbassare iauto a batteria per promuoverne un'adozione di massa. Nella sezione riservata al futuro del settore,scrive esplicitamente che una parte significativa della popolazione è esclusa dalla ...

Il 20% delle EV vendute in Europa è prodotto in Cina, la società che cura queste rilevazioni, fa notare che il 20% di tutte le BEV registrate ad agosto sono stati prodotte in Cina . ...Le elettriche 'made in China' continuano ad aumentare la loro penetrazione sul mercato automobilistico europeo. Secondo i dati di 27 Paesi elaborati dalla società di ricerche, ben il 20% di tutte le auto a batteria immatricolate ad agosto è stato prodotto in Cina, il secondo maggior Paese di origine dopo la Germania, arrivata al 28%. Seguono, a grande ... Jato Dynamics - “Coi prezzi delle elettriche la mobilità privata diventa inaccessibile" Jato Dynamics ha sviluppato un report sulle auto elettriche, puntando l'attenzione sul problema maggiore, il costo finale dei veicoli.I dati elaborati da Jato Dynamics confermano, anche ad agosto, l’ormai inarrestabile invasione delle produzioni del Dragne e il traino delle Tesla assemblate a Shanghai ...