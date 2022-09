Inter e Milan, lo stadio è un pretesto: il vero business è per le proprietà, non per i club (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come finirà la storia del nuovo stadio di Milano è abbastanza chiaro. Il dibattito pubblico serve solo a soddisfare uno dei vincoli... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come finirà la storia del nuovodio è abbastanza chiaro. Il dibattito pubblico serve solo a soddisfare uno dei vincoli...

AntoVitiello : #Milan e #Inter oggi ribadiscono la volontà di costruire insieme il nuovo stadio a #Milano, a poche ore dall'inizio… - AntoVitiello : ANSA - Il Comune di Milano dispone l'avvio del dibattito pubblico sul nuovo #stadio di #Milan e Inter. Dovrebbe par… - LKynes4 : RT @gbarbacetto: Scaroni ha confessato: dello #stadio nuovo non c’è neppure il progetto; c’è solo il cemento attorno. Grattacielo uffici ce… - matteolosigi : RT @gbarbacetto: Imbrogli linguistici: la chiamano “cittadella dello sport” (anche il @Corriere), ma è un immenso centro commerciale. Dibat… - cmdotcom : #Inter e #Milan, lo #stadio è un pretesto: il vero business è per le proprietà, non per i club[@GianniVisnadi] -