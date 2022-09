Frequentato da pregiudicati e teatro di continue liti | chiuso un bar a Trescore

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 settembre 2022)Balneario. Mercoledì mattina, i militari della Stazione diBalneario hanno notificato al titolare di un bar un provvedimento di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Bergamo su proposta dei Carabinieri i quali, negli ultimi mesi, sono intervenuti in diverse occasioni all’interno del locale. Nel corso dei periodici controlli effettuati presso l’esercizio pubblico, situato nel Comune diBalneario, è stata riscontrata la presenza di persone pregiudicate per reati di vario genere nonché per reati in materia di armi e stupefacenti, inoltre all’interno del locale si sono verificateche hanno reso necessario, in più occasioni, il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Alla luce di tali elementi l’autorizzazione per l’attività di pubblico ...