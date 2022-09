C'era un Senatur da onorare (Di mercoledì 28 settembre 2022) Essere riusciti a non far eleggere il Senatùr, il fondatore della Lega Umberto Bossi, candidandolo capolista alla Camera nel collegio di Varese, è un altro dei disastri simbolici acclusi alla sconfitta di Salvini. A Varese sembrava sicuro, solo un po’ irriguardosa la collocazione proporzionale, e invece nemmeno sotto casa l’ex partito del Senatur ce la fatta. Difficilmente servirà a qualcosa l’ultima idea del Capitano, “facciamo Bossi senatore a vita”, detta da chi nel 2019 voleva abolirli, i senatori a vita: “Siete la casta della casta della casta”, tuonava, “il senatore a vita è una figura assolutamente superata”. Così, dopo 35 anni di onorato servizio – e fosse pure disonorevole farebbe lo stesso, ha fatto un pezzo della storia d’Italia, decisamente più di Tabacci – il Bossi si meritava un’uscita di scena più dignitosa, o almeno meglio accudita da parte dei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Essere riusciti a non far eleggere il Senatùr, il fondatore della Lega Umberto Bossi, candidandolo capolista alla Camera nel collegio di Varese, è un altro dei disastri simbolici acclusi alla sconfitta di Salvini. A Varese sembrava sicuro, solo un po’ irriguardosa la collocazione proporzionale, e invece nemmeno sotto casa l’ex partito delce la fatta. Difficilmente servirà a qualcosa l’ultima idea del Capitano, “facciamo Bossi senatore a vita”, detta da chi nel 2019 voleva abolirli, i senatori a vita: “Siete la casta della casta della casta”, tuonava, “il senatore a vita è una figura assolutamente superata”. Così, dopo 35 anni di onorato servizio – e fosse pure disonorevole farebbe lo stesso, ha fatto un pezzo della storia d’Italia, decisamente più di Tabacci – il Bossi si meritava un’uscita di scena più dignitosa, o almeno meglio accudita da parte dei ...

PaoloX68 : RT @LaNotiziaTweet: Dopo trentacinque anni #Bossi è fuori dal Parlamento. Il 'senatur' era candidato a Varese per la Camera ma non è stato… - LaNotiziaTweet : Dopo trentacinque anni #Bossi è fuori dal Parlamento. Il 'senatur' era candidato a Varese per la Camera ma non è st… - Secitofonando : RT @ilriformista: Dopo 35 anni da “Senatur”, Umberto #Bossi resta fuori dal Parlamento: era capolista nella lista proporzionale del Carrocc… - ilriformista : Dopo 35 anni da “Senatur”, Umberto #Bossi resta fuori dal Parlamento: era capolista nella lista proporzionale del C… - Chycco : @diabolikeyes @mauropigatz @veneto_ Bossi si era venduto a Berlusca, il criminale che ha rovinato tutto, ha sistema… -