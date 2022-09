Bossi non eletto, anzi sì: cosa è successo al Viminale con la ripartizione dei collegi plurinominali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Colpa di un errore nel conteggio fatto (e ufficializzato) dagli uffici elettorali del Ministero dell’Interno. Colpa dei tecnicismi di una legge elettorale destinata – come da previsioni – a rendere possibili queste gaffe clamorose. Nella giornata di ieri, noi come tutte le altre testate (che oggi lo hanno anche raggiunto per raccogliere il suo racconto amaro di quella che sembrava essere una clamorosa “sconfitta) avevamo dato la notizia della mancata elezione di Umberto Bossi. Il senatore della Lega, fondatore del Carroccio, fuori dal Parlamento dopo 35 anni. Non era una fake news, ma oggi quella notizia è stata superata dagli eventi e il “Senatur” continuerà a esercitare il suo ruolo di parlamentare. Come deputato. Umberto Bossi è stato eletto alla Camera, l’errore del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Colpa di un errore nel conteggio fatto (e ufficializzato) dagli ufficirali del Ministero dell’Interno. Colpa dei tecnicismi di una leggerale destinata – come da previsioni – a rendere possibili queste gaffe clamorose. Nella giornata di ieri, noi come tutte le altre testate (che oggi lo hanno anche raggiunto per raccogliere il suo racconto amaro di quella che sembrava essere una clamorosa “sconfitta) avevamo dato la notizia della mancata elezione di Umberto. Il senatore della Lega, fondatore del Carroccio, fuori dal Parlamento dopo 35 anni. Non era una fake news, ma oggi quella notizia è stata superata dagli eventi e il “Senatur” continuerà a esercitare il suo ruolo di parlamentare. Come deputato. Umbertoè statoalla Camera, l’errore del ...

