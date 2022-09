Atalanta | Gasperini mastica amaro | “Difficilmente potrà farlo”

serieAnews_com : #Atalanta, #Zapata non verrà rischiato contro la #Fiorentina: Gasperini recupera #Demiral e #Koopmeiners?? - Luxgraph : Atalanta, Gasperini ritrova i nazionali. Giovedì amichevole con la Pro Patria - fontafrancesco1 : RT @DAZN_IT: C'è aria di cambiamento a Bergamo e #Gasperini ha fatto la differenza ancora una volta ???? L'approfondimento di @fontafrances… -

Vale a dire 'Beh, l'di, per esempio, ma pure Roma e Lazio non sono da sottovalutare. Entrambe con ottimi allenatori, tra l'altro'. C'è chi sostiene che siano troppe 20 squadre in ...L'l'ha preso dalla Juventus per 25 milioni tra prestito e riscatto - più altri 2,5 di bonus - per portarlo via aquindi servirà una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro . C'è una ...La Dea si prepara alla sfida con la Fiorentina: recupero in difesa per un titolare Redazione VN L’Atalanta sta monitorando la situazione Demiral. Il difensore è rimasto fermo per infortunio con la su ...Il tecnico Gasperini ha già visto rientrare tanti dei giocatori impegnati nelle gare con le rispettive nazionali L’Atalanta continua il lavoro verso la Fiorentina per la gara che si giocherà a Bergamo ...