Al via le quarte dosi per gli over 12 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Da venerdì 30 settembre partono le pre - adesioni per le quarte dosi per gli over 12. E' possibile farlo attraverso il portale www. IlPiemontetivaccina.it ma anche in farmacia e dal proprio medico di famiglia se vaccinatore. Da lunedì 3 ottobre invece in Piemonte si passerà alla chiamata diretta per gli over 60 che non hanno ancora preaderito, in ...

