William e Kate in visita in Galles dopo la morte della regina (Di martedì 27 settembre 2022) Prima visita ufficiale di William e Kate, che ora hanno il nuovo titolo di principe e principessa del Galles, proprio nella regione, da Holyhead ad Anglesey, nel Galles del Nord, prima, poi a Swansea nel Galles sudoccidentale. William infatti con la morte della nonna e l'ascesa al trono del padre ha immediatamente assunto il titolo di principe del Galles. Si è dunque concluso per la monarchia britannica il lungo periodo di lutto per la scomparsa di Elisabetta II, l'8 settembre scorso. Non ci sono più bandiere a mezz'asta sulle residenze reali. Per il momento Re Carlo III resta in Scozia: dovrebbe rimanere nella sua casa di Birkhall fino all'inizio di ottobre.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022) Primaufficiale di, che ora hanno il nuovo titolo di principe e principessa del, proprio nella regione, da Holyhead ad Anglesey, neldel Nord, prima, poi a Swansea nelsudoccidentale.infatti con lanonna e l'ascesa al trono del padre ha immediatamente assunto il titolo di principe del. Si è dunque concluso per la monarchia britannica il lungo periodo di lutto per la scomparsa di Elisabetta II, l'8 settembre scorso. Non ci sono più bandiere a mezz'asta sulle residenze reali. Per il momento Re Carlo III resta in Scozia: dovrebbe rimanere nella sua casa di Birkhall fino all'inizio di ottobre.video width="746" height="420" ...

fanpage : #QueenElizabethII La piccola Charlotte, figlia di William e Kate, scoppia in lacrime segnando uno dei momenti più… - FilippoCarmigna : William e Kate in visita in Galles dopo la morte della regina - ilfaroonline : La monarchia inglese esce dal lutto: Carlo III resta in Scozia, William e Kate visitano il Galles - lifestyleblogit : Elisabetta, la monarchia esce dal lutto: William e Kate nel Galles - - 7princ_8 : È giusto sottolineare che il popolo e la stampa britannica ama Kate adesso, dopo più di 20 anni che conosce il prin… -