Ultime Notizie – Gas, Blinken: “Sabotaggio Nord Stream? Da confermare” (Di martedì 27 settembre 2022) “Ci sono Notizie iniziali che indicano che sarebbe il risultato di un attacco o di una forma di Sabotaggio, ma queste sono Notizie iniziali e non le abbiamo ancora confermate”. Così Antony Blinken sulle fuoriuscite di gas dal Nord Stream, aggiungendo che se il Sabotaggio venisse “confermato, questo chiaramente non sarebbe nell’interesse di nessuno”. Il segretario di Stato Usa ha poi aggiunto che a quanto gli risulta le perdite di gas “non avranno un impatto significativo sulla resilienza energetica dell’Europa”. “La cosa cruciale è che stiamo lavorando, giorno dopo giorno, per affrontare la sicurezza energetica, sia a breve che a lungo termine, per l’Europa e per l’intero mondo”, ha poi concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Ci sonoiniziali che indicano che sarebbe il risultato di un attacco o di una forma di, ma queste sonoiniziali e non le abbiamo ancora confermate”. Così Antonysulle fuoriuscite di gas dal, aggiungendo che se ilvenisse “confermato, questo chiaramente non sarebbe nell’interesse di nessuno”. Il segretario di Stato Usa ha poi aggiunto che a quanto gli risulta le perdite di gas “non avranno un impatto significativo sulla resilienza energetica dell’Europa”. “La cosa cruciale è che stiamo lavorando, giorno dopo giorno, per affrontare la sicurezza energetica, sia a breve che a lungo termine, per l’Europa e per l’intero mondo”, ha poi concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - zazoomblog : Ultime Notizie – Nord Stream sub o sottomarino tra ipotesi esplosioni - #Ultime #Notizie #Stream #sottomarino -