Scontro tra una Audi e un furgoncino delle Poste sulla Telesina, un ferito in ospedale e traffico in tilt

Benevento – Violento Scontro avvenuto attorno alle 16 di questo pomeriggio sulla Telesina al km 53 nei pressi degli svincoli di Paupisi e Ponte. L'incidente, sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti, ha coinvolto una Audi Q5 ed un furgoncino delle Poste Italiane. Nello Scontro una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata presso l'ospedale San Pio di Benevento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso alla persona ferita, è intervenuta anche la Polizia Municipale di Benevento per i rilievi del caso. Circolazione in tilt tra le uscite di Paupisi e Ponte, dove è avvenuto lo Scontro: traffico ...

