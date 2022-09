Salvini resta al timone e avvia la ricostruzione dopo la delusione elettorale (Di martedì 27 settembre 2022) È il Matteo Salvini che, dopo una travagliata prova elettorale, si rialza, mette in fila gli elementi, e lo fa in una conferenza stampa a via Bellerio, sede nazionale della Lega dopo una notte conclusa, andando a letto «un po' incazzato», per sua stessa ammissione. Sentimento che, poi, ha lasciato il posto all'essere «carico a molla». Partendo dai numeri, «il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. Ma - aggiunge - con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti». In ogni caso, «sono cento tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani (oggi n.d.r)», un partito che è «secondo nel centrodestra e ce la giochiamo con il Pd come secondo" nel quadro politico generale». Rende merito, per il risultato, alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, con cui durante la ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) È il Matteoche,una travagliata prova, si rialza, mette in fila gli elementi, e lo fa in una conferenza stampa a via Bellerio, sede nazionale della Legauna notte conclusa, andando a letto «un po' incazzato», per sua stessa ammissione. Sentimento che, poi, ha lasciato il posto all'essere «carico a molla». Partendo dai numeri, «il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. Ma - aggiunge - con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti». In ogni caso, «sono cento tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani (oggi n.d.r)», un partito che è «secondo nel centrodestra e ce la giochiamo con il Pd come secondo" nel quadro politico generale». Rende merito, per il risultato, alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, con cui durante la ...

