Raptor Lake ufficiale Secondo Intel è il processore da gaming più veloce al mondo

(Di martedì 27 settembre 2022) Stessi prezzi, piena compatibilità con schede madri e memorie ma soprattutto prestazioni migliorate, e non di poco.si presenta oggi al pubblico in una delle sue molteplici vesti, quelle diper sistemi desktop dedicati a giocatori e utenti pro. Ecco tutto quello che si deve sapere...

La presentazione dei processori Intel Core di tredicesima generazione , noti con il nome in codice "", è ormai imminente, e già negli scorsi giorni sono apparsi in rete, ad esempio, alcuni test che mostravano prestazioni decisamente superiori del nuovo modello di punta, il Core i9 - ...... alle 17:30 (ora italiana), dove con tutta probabilità verranno presentati i nuovi processori. L'azienda si prepara a rispondere ai nuovi Ryzen 7000 di AMD, che proprio nello stesso ...Intel ha recentemente pubblicato un video, ora rimosso, in cui venivano confermate alcune specifiche del Core i9-13900K.Il debutto dei nuovi processori Raptor Lake di Intel avverrà domani, ma quanto costeranno Possiamo farci un'idea con questa indiscrezione.