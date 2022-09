antonio_randino : RT @mondoterremoti: Un nuovo #terremoto di magnitudo preliminare compresa tra 3.7 e 4.2 è avvenuto alle ore 17:47 nella zona/provincia di #… - ZonaBianconeri : RT @krachidas: Antonio #Conte Potrebbe dare una scossa a questa squadra di morti? Sì. Produrrebbe risultati accettabili, se non inaspettat… - krachidas : Antonio #Conte Potrebbe dare una scossa a questa squadra di morti? Sì. Produrrebbe risultati accettabili, se non i… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il consigliere regionale toscano su Facebook: il partito dovrà essere guidato da persone con entusiasmo, coraggio, voglia e ...Il sindaco di BariDecaro (con molti sindaci del partito) chiede di "smantellare il modello ... "Per il Pd ci vuole una- dice un parlamentare rieletto al nord - magari anche dirci che ... Pd, la 'scossa' di Antonio Mazzeo: "Serve un gruppo dirigente con l'ambizione di vincere" Il consigliere regionale toscano su Facebook: il partito dovrà essere guidato da persone con entusiasmo, coraggio, voglia e ambizione ...Juventus e Inter sono in crisi di gioco e risultati. La soluzione non sarà l'esonero di Allegri e Inzaghi, ma occhio alle mosse tattiche ...