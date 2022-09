(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "Non c'è una sola ragione della nostra sconfitta. Dopo quasi vent'anni, il Pd hadi un '' generale. Deve rilanciare la sua identità e una critica moderna della società contemporanea e del modello di sviluppo che ci domina". Lo dice Goffredo, sulle prospettive del Pd dopo la sconfitta elettorale. "Va superato il timore di 'toccare' il popolo, di attraversarlo. Abbiamo subito troppo i miti del liberismo e il fascino dei tecnici, dei tecnocrati, dei governisti a tutti i costi. Sono tendenze maturate nel corso di trent'anni. Vanno raddrizzate. Per questo, ègettarci in un improvvisato, superficiale e ipocritasuie gli organigrammi. Occorre attivare nuovo pensiero, cultura e competenze. Affermare una ...

Pd: Bettini, 'ha bisogno di un tagliando vero, sbagliato gettarsi su un gioco di nomi' Roma, 27 set (Adnkronos) – "Non c'è una sola ragione della nostra sconfitta. Dopo quasi vent'anni, il Pd ha bisogno di un 'tagliando' generale. Deve rilanciare la sua identità e una critica moderna de ...