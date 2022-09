Nordstream | fughe di gas | Danimarca alza l’allerta “Per Berlino causate da attacchi | non una coincidenza”

(Di martedì 27 settembre 2022) Il governo danese ha annunciato di avere aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energetiche a causa didi gas che stanno interessando i gasdotti1 e 2.di gas che secondo il governo federale tedesco, scrive il quotidiano Tagesspiegel, sono probabilmente da ricondurre a danneggiamenti provocati danon meglio specificati.infatti non considera la contemporanea interruzione dei gasdotti una “”. Il quotidiano cita le proprie fonti e aggiunge che “si è verificato un calo di pressione nei due gasdotti a breve distanza l’uno dall’altro”. Già ieri l’autorità marittima di Copenhagen aveva rilevato una fuga di gas dalla condotta Nord Stream 2, che corre per 1.200 chilometri nelle acque del mar Baltico dalle coste russe a ...

CdT_Online : +++ Lo fa sapere il governo danese annunciando di aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energ… -

Il Fatto Quotidiano

di gas stanno interessando i gasdotti1 e 2: lo fa sapere il governo danese annunciando di aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energetiche.Il Grande Gioco delle potenze di Danilo Taino Ucraina - Russia, falsi allarmi e: dentro la ... Mosca, che in ballo anche l'approvazione del gasdotto2, potrebbe subire un contraccolpo ... Nordstream: fughe di gas, Danimarca alza l’allerta. “Per Berlino causate da attacchi, non una… La guerra va avanti. La Russia ha il «diritto di utilizzare armi nucleari, se necessario, in base alla dottrina nucleare. Questo non è un bluff»: lo afferma, citato ...Fughe di gas stanno interessando i gasdotti Nordstream 1 e 2: lo fa sapere il governo danese annunciando i aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energetiche (ANSA) ...