Meta vuole rendere più facile il passaggio da Facebook a Instagram e viceversa (Di martedì 27 settembre 2022) Meta sta testando delle nuove funzionalità per semplificare il passaggio tra gli account Instagram e Facebook e facilitarne la creazione di nuovi. Questa innovazione servirà per integrare le piattaforme Meta. «Innanzitutto, stiamo introducendo una nuova interfaccia per cambiare profilo che renderà più facile rimanere aggiornati sulle notifiche e navigare tra Facebook e Instagram», si legge sul blog di Meta. Le persone potranno passare facilmente dal proprio account su Facebook a quello su Instagram a condizione che li abbiano prima aggiunti allo stesso Account Center. Inoltre, si potranno vedere i profili Facebook e Instagram in un’unica interfaccia, dove si potranno ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 settembre 2022)sta testando delle nuove funzionalità per semplificare iltra gli accounte facilitarne la creazione di nuovi. Questa innovazione servirà per integrare le piattaforme. «Innanzitutto, stiamo introducendo una nuova interfaccia per cambiare profilo che renderà piùrimanere aggiornati sulle notifiche e navigare tra», si legge sul blog di. Le persone potranno passare facilmente dal proprio account sua quello sua condizione che li abbiano prima aggiunti allo stesso Account Center. Inoltre, si potranno vedere i profiliin un’unica interfaccia, dove si potranno ...

GINA32451015 : RT @Brennosenone1: @Corriere Napoli la capitale del sussidio! E non si dica che se si vuole veramente non si trova lavoro! E all’ira di vot… - Brennosenone1 : @Corriere Napoli la capitale del sussidio! E non si dica che se si vuole veramente non si trova lavoro! E all’ira d… - ngr_roberto : @CarloCalenda Noi ricordiamo un Renzi con percentuali alte..... Noi ricordiamo Salvini con percentuali alte... Tutt… - Nicola37995865 : @matteosalvinimi Ma non ti vuole nessuno, hai preso la metà dei voti di Conte e poco più del vecchio rimbambito, sc… - sara13100613 : RT @baumanstyle: Mio dio Ciacci la mia metá che vuole sgamare gli inciuci #gfvip -