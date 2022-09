Mathieu van der Poel nei guai: un video riprende il ciclista in mutande mentre insegue le ragazzine che lo stavano disturbando (Di martedì 27 settembre 2022) Mathieu van der Poel è tornato in Olanda dopo l’arresto di sabato notte, 24 settembre, in Australia. Il corridore olandese è stato fermato dalla polizia a poche ore dalla partenza del Mondiale per aver reagito in modo considerato eccessivo allo scherzo, si scopre ora organizzato da due ragazze minorenni. Tenuto in commissariato fino alle 4 di mattina, il ciclista ha pagato la cauzione ed è tornato in hotel. Il giorno dopo, a soli 30 chilometri dal via, si è ritirato dalla gara, distrutto fisicamente e mentalmente per la notte in bianco. In un video pubblicato sui social da una delle due adolescenti, poi rimosso, si vede la dinamica che ha portato all’arresto di van der Poel. Il corridore si trovava nell’albergo che lo ospitava alla vigilia della gara, quando una delle due minorenni ha bussato alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022)van derè tornato in Olanda dopo l’arresto di sabato notte, 24 settembre, in Australia. Il corridore olandese è stato fermato dalla polizia a poche ore dalla partenza del Mondiale per aver reagito in modo considerato eccessivo allo scherzo, si scopre ora organizzato da due ragazze minorenni. Tenuto in commissariato fino alle 4 di mattina, ilha pagato la cauzione ed è tornato in hotel. Il giorno dopo, a soli 30 chilometri dal via, si è ritirato dalla gara, distrutto fisicamente e mentalmente per la notte in bianco. In unpubblicato sui social da una delle due adolescenti, poi rimosso, si vede la dinamica che ha portato all’arresto di van der. Il corridore si trovava nell’albergo che lo ospitava alla vigilia della gara, quando una delle due minorenni ha bussato alla ...

