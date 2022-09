LIVE – Virtus Bologna-Ragusa 26-18 | semifinale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 27 settembre 2022) IlindiSegafredo-Passalacqua, sfida valida comedelladellaA1di. A sfidarsi sono la finalista di Coppa Italia e playoff Scudetto della scorsa stagione, battuta in entrambi i casi da Schio, e la formazione che invece è stata eliminata dalle venete indei playoff Scudetto. Si gioca su gara secca, in palio c’è la possibilità di andare a giocarsela per il primo trofeo stagionale. La palla a due è fissata alle ore 19:15 di martedì 27 settembre, con Sportface che vi fornirà unscore aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV ...

StefanoRod86 : RT @backdoor_pod: ??? @nickfiumi, @paxer89 e @StefanoRod86 Sassari, Milano, Virtus Bologna e Tortona si contenderanno il primo trofeo dell… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Ragusa semifinale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Virtus… - backdoor_pod : ??? @nickfiumi, @paxer89 e @StefanoRod86 Sassari, Milano, Virtus Bologna e Tortona si contenderanno il primo trofe… - Jo_Reporter : ? | IL MIO SABATO #incuffia ????? ?? #SerieC, 5ª giornata (Diretta Gol) ? Trento?? Triestina (?? 14:30) ? Virtus Verona… - Calciodiretta24 : Monterosi - Virtus Francavilla: diretta live e risultato in tempo reale -

In virtù di questo successo la squadra veneta conquista l'accesso alla finale, dove affronterà la vincente della sfida traSegafredo Bologna e Passalacqua Ragusa. RIVIVI ILDEL MATCH ......ben tre squadre italiane che cercheranno di cogliere l'eredità dei campioni uscenti della... Non solomatch : repliche immediatamente disponibili ondemand, highlights , statistiche , ...LIVE - La diretta con il risultato aggiornato di Virtus Bologna-Ragusa, valida come semifinale della Supercoppa 2022 della Serie A1 femminile di basket ...Serie C 2022/2023 . Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un'altra emozionante stagione. Appuntamento oggi, sabato 24 settembre, alle ore 14.30. La partita sarà visi ...