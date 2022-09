L’attore perde una scommessa e fa la colonscopia: così ha scoperto di avere un tumore (Di martedì 27 settembre 2022) Grazie ad una scommessa persa, il famoso attore ha saputo di avere un tumore: una incredibile storia che deve far riflettere. Doveva essere un gioco goliardico con un amico, una scommessa di quelle che si fanno per divertimento, e invece ha rappresentato uno di quegli episodi chiave in grado di determinare il destino. Il famoso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 settembre 2022) Grazie ad unapersa, il famoso attore ha saputo diun: una incredibile storia che deve far riflettere. Doveva essere un gioco goliardico con un amico, unadi quelle che si fanno per divertimento, e invece ha rappresentato uno di quegli episodi chiave in grado di determinare il destino. Il famoso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

lagrandedeesse : RT @blulamu: “L’attore lascia in camerino la sua personalità, spoglia l’anima dalle sue sensazioni… non può dividersi tra sé e il proprio r… - ericlabrosse01 : RT @blulamu: “L’attore lascia in camerino la sua personalità, spoglia l’anima dalle sue sensazioni… non può dividersi tra sé e il proprio r… - _Marco2808 : RT @blulamu: “L’attore lascia in camerino la sua personalità, spoglia l’anima dalle sue sensazioni… non può dividersi tra sé e il proprio r… - Dida_ti : RT @blulamu: “L’attore lascia in camerino la sua personalità, spoglia l’anima dalle sue sensazioni… non può dividersi tra sé e il proprio r… - vinci3375 : RT @blulamu: “L’attore lascia in camerino la sua personalità, spoglia l’anima dalle sue sensazioni… non può dividersi tra sé e il proprio r… -