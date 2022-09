L’ACI aggiunge ai corsi di educazione stradale per studenti due test guida per migliorare la sicurezza dei neo patentati

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 settembre 2022) La prima prevenzione anche nei comportamenti da tenere in strada è nell’. In questo nuovo anno scolastico l’Automobile Club di Bergamo potenzia il suo impegno su questo piano,ndo agli abitualidi formazione organizzati per glianche due interessanti iniziative, che stanno avendo un significativo riscontro. Il primo di questi momenti è in calendario al 12 novembre, giorno in cui si accompagneranno 20 giovani freschi di patente dicon gli istruttori che li hanno preparati al Centro disicura dela Lainate-Arese. Qui alla teoria si accosterà la pratica, sperimentata in condizioni particolari che richiedono un supplemento di abilità e diper padroneggiare in ogni condizione il proprio veicolo. A ...