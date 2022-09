Jabra | annuncia gli auricolari true wireless Connect 5t

Leggi su tuttotek

(Di martedì 27 settembre 2022)amplia la lineacon gli5t, progettati per il lavoro a distanza, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato, leader nelle soluzioni audio e video personali e professionali,gli5t, come terzo prodotto della serie. Si aggiunge al4h, una cuffia flessibile, e al 4s, un viva voce portatile; una gamma creata per coloro che vogliono scegliere specificatamente soluzioni pensate per il lavoro flessibile e a distanza. I5t portano nella serie i vantaggi degli, e ...