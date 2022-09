Imma Tataranni 2 torna su Rai1 con problemi di cuore e una gravidanza? Anticipazioni episodi del 27 e 29 settembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 settembre 2022) Ci siamo, finalmentein onda super la gioia dei fan di Vanessa Scalera. La bella rossa tornerà ad occupare il prime time della rete ammiraglia Rai e, in particolare, questa settimana lo farà per ben due volte andando in onda oggi e poi il 29, al giovedì sera, facendo un notevole passo avanti nella storia dopo un anno, o quasi, di attesa. Cuori in crisi, matrimoni allo sbaraglio ed una possibilepotrebbero mettere in crisi i protagonisti di2 mentre la bella protagonista dovrà occuparsi anche dei suoi casi, cosa succederà in questi primi? Nell’ultima puntata l’abbiamo vista mentire a Pietro mentre è fuori con Calogiuri ed è proprio da qui che riparte la seri con ...