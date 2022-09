Il Guardian: Harry Maguire non è in forma, Southgate la smetta con la lealtà verso il suo generale (Di martedì 27 settembre 2022) Il Guardian commenta la partita di ieri di Nations League tra Germania e Inghilterra. Andata sotto di 2 gol, l’Inghilterra è stata scossa da un moto d’orgoglio e ha rimontato, centrando poi un pareggio preziosissimo: 3-3. Il quotidiano inglese punta il dito soprattutto sulla prestazione di Harry Maguire, responsabile di aver provocato un calcio di rigore trasformato poi da Gundogan: era intervenuto in ritardo su Musiala, l’arbitro, dopo aver rivisto l’azione al Var, ha indicato il dischetto. Il Guardian definisce la prestazione del difensore del Manchester United “terribilmente commovente e confusa”. “Quando i segnali di pericolo smettono di essere segnali di pericolo e diventano semplicemente realtà, cose brutte che accadono? Nel post partita Southgate ha detto di non voler ascoltare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) Ilcommenta la partita di ieri di Nations League tra Germania e Inghilterra. Andata sotto di 2 gol, l’Inghilterra è stata scossa da un moto d’orgoglio e ha rimontato, centrando poi un pareggio preziosissimo: 3-3. Il quotidiano inglese punta il dito soprattutto sulla prestazione di, responsabile di aver provocato un calcio di rigore trasto poi da Gundogan: era intervenuto in ritardo su Musiala, l’arbitro, dopo aver rivisto l’azione al Var, ha indicato il dischetto. Ildefinisce la prestazione del difensore del Manchester United “terribilmente commovente e confusa”. “Quando i segnali di pericolo smettono di essere segnali di pericolo e diventano semplicemente realtà, cose brutte che accadono? Nel post partitaha detto di non voler ascoltare ...

