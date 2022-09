Il gas africano salverà l'Italia: non serve quello russo per superare l'inverno (Di martedì 27 settembre 2022) L'Italia avrà a disposizione forniture sufficienti di gas per superare l'inverno anche senza utilizzare le scorte russe. Lo riporta l'agenzia Bloomberg spiegando che il gas russo rappresenta ormai solo il 10% delle forniture Italiane. La quota di gas del 10% da Mosca potrebbe presto essere sostituito con Lng dal Nord Africa. Il BelPaese - riferiscono fonti vicine al dossier come riporta Bloomberg - dispone di scorte sufficienti grazie a forniture alternative di gas dal Nord Africa per compensare eventuali carenze nei mesi invernali se ci fosse da parte di Mosca uno stop immediato di tutte le esportazioni nel paese. Maggiori consegne di gas attese dall'Algeria e dall'Egitto permetteranno coprire le restanti forniture che l'Italia riceve ancora dalla Russia. Roma inizialmente ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) L'avrà a disposizione forniture sufficienti di gas perl'anche senza utilizzare le scorte russe. Lo riporta l'agenzia Bloomberg spiegando che il gasrappresenta ormai solo il 10% delle forniturene. La quota di gas del 10% da Mosca potrebbe presto essere sostituito con Lng dal Nord Africa. Il BelPaese - riferiscono fonti vicine al dossier come riporta Bloomberg - dispone di scorte sufficienti grazie a forniture alternative di gas dal Nord Africa per compensare eventuali carenze nei mesi invernali se ci fosse da parte di Mosca uno stop immediato di tutte le esportazioni nel paese. Maggiori consegne di gas attese dall'Algeria e dall'Egitto permetteranno coprire le restanti forniture che l'riceve ancora dalla Russia. Roma inizialmente ...

sbarabbapilo : @TCommodity In Italia oggi i giornali dicono che siamo messi benissimo grazie al gas africano e che non avremo problemi in inverno. E' vero? - seneca4949 : RT @BugieAllaRovesc: Perchè l'Italia è così importante per tutti? Perchè la Von Merd Borderline ci minaccia? Perche gli USA ci minacciano… - BugieAllaRovesc : Perchè l'Italia è così importante per tutti? Perchè la Von Merd Borderline ci minaccia? Perche gli USA ci minacci… - PortoG1937 : RT @Yojmto: Come? Monopolizzando il gas in Europa. Spingendo il traffico di persone e influenzando l’opinione del popolo africano, comprand… - ClaudioBarbaro : Il Sud deve diventare motore per tutta l’Italia: @GiorgiaMeloni proprio sul tema, ha spiegato a Caserta come l’Ital… -