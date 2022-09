FIFA 23: come ottenere un’icona, GRATIS, in prestito per 23 partite! (Di martedì 27 settembre 2022) Nuova iniziativa di EA Sports dedicata a coloro che hanno già acquistato, o acquisteranno nel corso delle prossime settimane, FIFA 23! Sarà possibile ottenere, GRATIS, infatti un’icona in prestito per 23 partite, semplicemente giocando una partita su FUT prima del 7 ottobre! Ronaldinho, Rooney, Kaka, Roberto Carlos o Henry sono i giocatori che potremmo trovare L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 27 settembre 2022) Nuova iniziativa di EA Sports dedicata a coloro che hanno già acquistato, o acquisteranno nel corso delle prossime settimane,23! Sarà possibile, infattiinper 23 partite, semplicemente giocando una partita su FUT prima del 7 ottobre! Ronaldinho, Rooney, Kaka, Roberto Carlos o Henry sono i giocatori che potremmo trovare L'articolo proviene da FUT Universe.

