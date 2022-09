Eurovision 2023 | si terrà a Glasgow o Liverpool

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – La scelta della città che ospiterà l’edizionedell’Song Contest sarà tra. Lo riferisce la Bbc spiegando che la rosa delle città della Gran Bretagna, candidate a ospitare l’evento dopo la rinuncia dell’Ucraina (paese vincitore della scorsa edizione), si è ristretta da sette a due. Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle e Sheffield hanno perso l’occasione di mettere in scena la competizione il prossimo maggio, perché, entrambe dotate di arene lungo il fiume, avevano “l’offerta complessiva più forte”. Secondo l’emittente britannica, la scelta definitiva avverrà entro le prossime settimane. L'articolo proviene da Italia Sera.

