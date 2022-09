Elezioni | da Di Maio a Sgarbi | tutte le vittime illustri

Leggi su lucascialo

(Di martedì 27 settembre 2022) Leda poco concluse hanno visto la netta affermazione del centro-destra, trainato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Qui un’analisi della sua vittoria e le prospettive future. Come ad ogni tornata elettorale, però, non manca qualche vittima eccellente. Ossia quei candidati dal nome altisonante che non ce l’hanno fatta ad essere eletti. Del resto, L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.