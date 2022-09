Elezioni 2022, M5S in Campania perde un seggio: più eletti che candidati (Di martedì 27 settembre 2022) In Campania il Movimento 5 Stelle ha ottenuto una vittoria talmente ampia che rischia di perdere un eletto: troppi seggi rispetto al numero di candidati, tutti eletti tra collegi uninominali e... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 settembre 2022) Inil Movimento 5 Stelle ha ottenuto una vittoria talmente ampia che rischia dire un eletto: troppi seggi rispetto al numero di, tuttitra collegi uninominali e...

