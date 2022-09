Decorazioni d’autunno | Idee semplici che colorano la casa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 27 settembre 2022) Le foglie autunnali sono spesso considerate solo uno scarto del giardino. Tuttavia, ci sono molti modi per riciclarle e dare loro una nuova vita. Un modo divertente per farlo è quello di utilizzarle nei lavori di artigianato. Ad esempio, un barattolo di vetro può essere decorato con foglie e utilizzato come portacandele. Oppure, le foglie possono essere utilizzate per decorare biglietti. Un’altra possibilità è quella di usare le foglie come stencil per dipingere o per fare delle stampe. Con un po’ di creatività, le foglie autunnali possono essere trasformate in stupendi svuota-tasche . E soprattutto, lavori come questi aiutano a prolungare la vita delle foglie cadute e a dar loro un nuovo scopo. Rose con le foglie autunnali le rose fatte con le fogliesono una decorazione bella e unica per ogni. Per realizzarle, basta raccogliere ...