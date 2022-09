Dart | la navicella spaziale della Nasa ha centrato l’asteroide Dimorphos e deviato il suo percorso | il test di sicurezza è riuscito

(Di martedì 27 settembre 2022) La sondaha colpito, il piccolo asteroide dal diametro di 160 metri, per deviarne la traiettoria, nel primo esperimento di difesa planetaria, ossia progettato per difendere in futuro la Terra da asteroidi minacciosi.imone dell’impatto è il minisatellite italiano LiciaCube, finanziato dall’AgenziaItaliana (Asi) e realizzato dall’azienda Argotec. Mentre la sondasi avvicinava al bersaglio, la sua telecamera inviava a Terra immagini sempre più dettagliatesuperficie irregolare e piena di asperità del piccolo corpo celeste, distante dalla Terra 13 milioni di chilometri. A ogni immagine ravvicinata l’emozione aumentava nel Centro di controllo, fino a ...

