Choc in spiaggia | muore bimbo di 1 anno | il malore davanti alla famiglia mentre giocava

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 settembre 2022) Si sono spente le speranze per ildi uncolpito dieci giorni fa da una Taranto,era incon la; da pochi giorni erano arrivati a Torre Ovo per trascorrere le vacanze. A raccontare quei momenti drammatici era stato Telenorba.it. Il sito racconta come: “Il neonato stata giovando con un pallone insieme al fratello di 4 anni sullaquando improvvisamente, probabilmente, perché colpitotesta d, si è ripiegato su sé stesso, crollando sulla sabbia”. “Le urla spaventate del fratellino hallertato i genitori che sono accorsi rinvenendo il figlio privo di sensi e in gravi condizioni. Subito la chiamata al 118 per richiedere i soccorsi ...