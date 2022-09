Bloccati 1600 account di Facebook | diffondevano disinformazione e propaganda russa

Valdo Tv - Organizzazione Giornalistica Europea

Fake news, disinformazione e operazioni di influenza: oltre1.600 account Facebook falsi sono statida Meta per aver diffuso propaganda russa in Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Ucraina. Lo annuncia la compagnia sottolineando che era la rete più grande e complessa collegata alla ......75 miliardi di euro) sono stati depositati nei conti bancari. Il governo centrale (tramite ... Il caso delle banche rurali cinesi (si stima siano più di) dimostra ancora la fragilità (e non ... Run For Children da record: già 1600 iscritti venerdì la grande corsa per “giocare in corsia” Era la più grande e complessa rete di fake news collegata alla Russia mai identificata dall'inizio dell'invasione ...L'operazione ha coinvolto più di 60 siti copia di alcuni tra i più prestigiosi quotidiani occidentali, tra cui il britannico Guardian e il tedesco Der Spiegel oltre all'agenzia Ansa e Repubblica. Tutt ...