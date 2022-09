Ardea, entra in palestra e semina il panico per far iscrivere il figlio: intervengono i Carabinieri (Di martedì 27 settembre 2022) Ardea – entra in una palestra di Nuova Florida e semina il panico con i gestori. La donna ha dato in escandescenza dopo che l’iscrizione del figlio è stata rifiutata dai titolari. E’ successo questa sera 27 settembre intorno alle 20:30 a Nuova Florida, in una palestra di via Rieti. La donna aveva già avuto in passato delle discussioni accese con i proprietari dell’attività, motivo per il quale questa volta avrebbero rifiutato l’iscrizione del figlio. I gestori volevano evitare problemi con la signora – già conosciuta alle forze dell’ordine – allontanando il figlio minorenne, che si era presentato da solo nella palestra. Le intenzioni erano “buone”, ma l’epilogo tutt’altro: la donna è entrata furiosa ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022)in unadi Nuova Florida eilcon i gestori. La donna ha dato in escandescenza dopo che l’iscrizione delè stata rifiutata dai titolari. E’ successo questa sera 27 settembre intorno alle 20:30 a Nuova Florida, in unadi via Rieti. La donna aveva già avuto in passato delle discussioni accese con i proprietari dell’attività, motivo per il quale questa volta avrebbero rifiutato l’iscrizione del. I gestori volevano evitare problemi con la signora – già conosciuta alle forze dell’ordine – allontanando ilminorenne, che si era presentato da solo nella. Le intenzioni erano “buone”, ma l’epilogo tutt’altro: la donna èta furiosa ...

